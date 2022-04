La piste du cyclisme dans le cadre des SEA Games 31. Photo: VNA 31. Photo: VNA

Hoà Binh (VNA) – La province septentrionale de Hoà Binh a fait tous les préparatifs pour les épreuves de cyclisme dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), a déclaré mercredi Nguyên Van Toàn, vice-président du Comité populaire provincial.

Lors d’une réunion avec une délégation du Comité d’organisation des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le 13 avril, Nguyên Van Toàn a indiqué que la province avait réparé des pistes de course et mis en place quatre sous-comités chargés de technique - infrastructure ; de finance - logistique ; de communication ; de sécurité - santé - transport pour les SEA Games 31.

A la tête de la délégation, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a apprécié les préparatifs de la province, tout en demandant d’achever rapidement le travail logistique, d'assurer la sécurité et la décoration des rues... pour les SEA Games 31.

A cette occasion, la délégation est allée inspecter les pistes de course et rencontrer des coureurs vietnamiens qui sont en passe de s’entraîner à Hoà Binh. Lors des SEA Games 31, ils visent au moins 3 médailles d’or.

Hoa Binh devra accueillir environ 400 sportifs participant aux épreuves de vélo tout terrain ou VTT (du 14 au 17 mai) et de cyclisme sur route (du 19 au 22 mai).

La délégation du comité d'organisation rencontre des coureurs de l’équipe nationale de cyclisme. Photo: VNA



Les SEA Games 31 auront lieu du 12 au 23 mai 2022 à Hanoi et dans les provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoà Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang, dans le Nord. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh.



En qualité du pays hôte, le Vietnam ambitionne de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze.



Les SEA Games 31 comprendront 40 disciplines avec plus de 520 catégories de compétition. -VNA