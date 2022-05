Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a partagé les points avec l'Indonésie lors d'un match nul 1-1 lors du premier tour du futsal masculin aux SEA Games 31, le 11 mai.

Nguyen Minh Tri a marqué tôt un but pour le Vietnam. Dans la seconde mi-temps, l'Indonésie a organisé de nombreuses attaques et a enfin marqué l'égalisation.

Alors, l'équipe thaïlandaise est provisoirement en tête, tandis que le Vietnam et l'Indonésie se partagent les deuxième et troisième places du classement. Les prochains matchs auront lieu le 14 mai entre l'Indonésie et le Myanmar à 13 heures et entre le Vietnam et la Malaisie à 16h. -VNA