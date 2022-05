Les Vietnamiennes Truong Thi Phuong et Nguyen Thi Ngan montent sur la plus haute marche du podium. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – Le Vietnam a remporté le 18 mai deux médailles d’or et une de bronze en canoë-kayak lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

En canoë double femmes 1.000 mètres, les Vietnamiennes Truong Thi Phuong et Nguyen Thi Ngan ont terminé la course en 4'30"971 pour gagner l'or. Elles ont dépassé leurs rivales de Thaïlande et d’Indonésie considérées comme les plus fortes en canoë aux SEA Games 31.

Dans l’épreuve de canoë à quatre 1.000 mètres hommes, le Vietnam a décroché la médaille d’or en terminant la course en 3'35"147.

Le même jour, le Vietnam a empoché une médaille de bronze en kayak hommes quatre 1.000 mètres.

Aux SEA Games 31, les épreuves de canoë-kayak se déroulent du 17 au 21 mai dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord). -VNA