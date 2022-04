Le 13 avril, à Hanoi, dans le cadre du salon de la presse 2022, a eu lieu une cérémonie dont le but était de faire le bilan du concours de photos de presse «Les chemins du printemps».

Des représentants du Service de la culture, des sports et du tourisme de Phu Tho et de la FFV ont travaillé pour assurer le succès du match amical entre l'équipe U23 du Vietnam et l'équipe sud-coréenne U20