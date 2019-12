La Vietnamienne Tran Ngoc Thuy Vi (au milieu) exprime sa joie après avoir remporté une médaille d'or. Photo: baoquocte.vn

Manille (VNA) - La Vietnamienne Tran Ngoc Thuy Vi a remporté le matin du 9 décembre une médaille d'or pour l'aérobic simple féminin lors des 30 Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30), en cours à Philippines.

Le même matin, le pays a remporté deux médailles d’argent supplémentaires, qui sont revenues à Nguyen Van Lai (athlétisme, 5.000 mètres masculin) et Vo Xuan Vinh (marche athlétique, 20 km masculine), et une médaille de bronze grâce à l’équipe de tir à l'arc féminine.

La délégation vietnamienne continue de participer aujourd’hui au volleyball, à la natation, à la boxe,...

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA