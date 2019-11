Hanoi (VNA) - L’équipe vietnamienne des moins de 22 ans continue de briller aux 30es Jeux de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) sous la direction de son entraîneur sud-coréen Park Hang-Seo.

Photo: VTCNews

Les joueurs vietnamiens ont parfaitement débuté la phase de poules des SEA Games 30 : 6-0 contre le Brunei, 6-1 contre le Laos. Leurs rencontres ont été retransmises en direct par les chaînes de télévision sud-coréennes SBS et SPORTV.Le 25 novembre, au stade Binan dans la province de Laguna aux Philippines, l’équipe de football vietnamienne s’est largement imposé (6-0) contre l’équipe du Brunei lors du premier match du groupe B, grâce à un triplé de Hà Duc Chinh et à trois buts de Nguyên Thành Chung, Triêu Viêt Hung et Nguyên Trong Hùng.Au pays du matin calme, Park Hang-seo passe pour être un véritable magicien. Ses succès d’entraîneurs, s’ils profitent à notre pays, font la fierté des Sud-Coréens qui du coup suivent les performances des équipes vietnamiennes qu’ils considèrent presque comme étant les leurs. – VNA