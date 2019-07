Hanoi (VNA) – La délégation vietnamienne est déterminée à atteindre les meilleurs résultats lors des 30es SEA Games prochains pour apporter la gloire au pays et finir parmi les trois premiers pays de la région.

Cérémonie pour annoncer le sponsor nutritionnel de la délégation sportive du Vietnam lors des SEA Games 30 et des ASEAN Para Games 10. Photo: http://baovanhoa.vn



C'est ce qu'a déclaré Trân Duc Phân, directeur général adjoint du Département général de l'éducation physique et des sports, lors d'une cérémonie tenue à Hanoi, le 17 juillet, pour annoncer le sponsor nutritionnel de la délégation sportive du Vietnam lors des SEA Games 30 et ASEAN Para Games 10.

La société de nutrition mondiale Herbalife sera le sponsor de la délégation vietnamienne, conformément à son plan de coopération quinquennal avec le Comité olympique du Vietnam (VOC) et l’Association paralympique du Vietnam (VPA) (2017-2021).

Avec ce sponsor, les athlètes vietnamiens continueront de valoriser les résultats obtenus pour atteindre les objectifs fixés lors de ces prochaines compétitions régionales, a déclaré Trân Van Manh, secrétaire général du VOC.

Aux 29èmes SEA Games, tenus en Malaisie en août 2017, le Vietnam avait remporté au total 58 médailles d'or, 50 d'argent et 60 de bronze pour finir troisième du classement général.

Trân Duc Phân, directeur général adjoint du Département général de l'éducation physique et des sports, remet le vêtement de sport de la délégation sportive vietnamienne au représentant de la société de nutrition mondiale Herbalife, sponsor de la délégation vietnamienne. Photo: http://baovanhoa.vn





Les SEA Games 30 attireront des milliers d'athlètes et entraîneurs de 11 pays membres de l’ASEAN en compétition dans 56 disciplines et 530 épreuves. Plus de 12.000 bénévoles soutiendront l'événement qui aura lieu à New Clark City, Subic, à Manille aux Philippines du 30 novembre au 10 décembre 2019.

La délégation sportive vietnamienne se composera d’environ 800 athlètes qui seront en compétition dans 36 disciplines. L’objectif de la délégation est de ramener 65 médailles d’or et de finir parmi les trois premiers pays de la région. Les plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, le tir, la lutte, le football… -VNA