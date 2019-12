Les athlètes Nguyen Thi Oanh et Pham Thi Hue se sont terminées première et deuxième dans l'épreuve du 5.000m dames. Photo: VNA Les athlètes Nguyen Thi Oanh et Pham Thi Hue se sont terminées première et deuxième dans l'épreuve du 5.000m dames. Photo: VNA

Manille (VNA) - Mardi matin, le 10 décembre, l’athlète Nguyen Thi Oanh a remporté la première médaille d’or pour le Vietnam lors de la dernière journée de compétition des 30es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30) en cours aux Philippines.

L’athlète originaire de la province de Bac Giang s’est terminée première dans l'épreuve du 5.000m dames en 16'45"98. Il s’agissait de sa deuxième médaille d’or, et de la onzième de l’athlétisme vietnamien. Dans la même épreuve, son coéquipier Pham Thi Hue a décroché la médaille d’argent.

En natation, le nageur vietnamien Tran Tan Trieu a gagné une médaille d’or dans l’épreuve 10km alors que son coéquipier Nguyen Huy Hoang a remporté la médaille d’argent.

Le même jour, les lutteurs vietnamiens Nguyen Van Cong, Can Tat Du et Nguyen Thi My Hanh ont rapporté trois médailles d’or supplémentaires pour le Vietnam, respectivement dans les catégories de moins de 57kg hommes, de 70kg hommes et 62 kg femmes, portant le total à 85 d’or jusqu'à présent.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA