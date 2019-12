L’athlète Nguyen Thi Oanh a gagné mardi deux médailles d’or du 5.000m et du 3.000m steeple. Photo : http://baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) – Lors du 10e jour de compétition des SEA Games 30 (Jeux d’Asie du Sud-Est) aux Philippines, le Vietnam a remporté 17 médailles d’or, sept d’argent et sept de bronze.



Parmi les médailles d’or, six ont été décrochées par l’équipe d’athlétisme. Particulièrement, la Vietnamienne Nguyen Thi Oanh a gagné deux médailles d’or du 5.000m et du 3.000m steeple.



Sept autres médailles d’or ont été obtenues grâce à l’équipe de lutte.



En kick-boxing, les Vietnamiens Nguyen Xuan Phuong et Huynh Van Tuan ont remporté deux médailles d’or dans les catégories de 57 kg et 51 kg, respectivement.



En natation, Tran Tan Trieu a rapporté au Vietnam une médaille d’or en épreuve du 10km.



Le soir du 10 décembre, l’équipe vietnamienne de football masculin a remporté la médaille d’or des SEA Games 30, en battant l’Indonésie 3-0 en finale. Il s’agit de la première fois que le Vietnam remporte une médaille d’or du football masculin des SEA Games.



A ce jour, le Vietnam a remporté 97 médailles d’or, dépassant son objectif de 65 d’or pour l’événement sportif le plus important de l’Asie du Sud-Est.



Sur le tableau des médailles des SEA Games 30 par pays, les Philippines occupent temporairement la première place avec 149 médailles d’or, 117 d’argent et 119 de bronze. Le Vietnam est en 2e place avec 97 d’or, 85 d’argent et 104 de bronze, devant la Thaïlande (92 d’or, 102 d’argent et 122 de bronze). -VNA