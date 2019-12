La sportive vietnamienne Loc Thi Dao. Photo: zing.vn La sportive vietnamienne Loc Thi Dao. Photo: zing.vn

Manille (VNA) - Après avoir remporté le 8 décembre avec Do Thi Anh Nguyet et Nguyen Thi Phuong une médaille d’or pour l'équipe de tir à l'arc du Vietnam lors des 30 Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30), en cours à Philippines, Loc Thi Dao a décroché deux autres médailles d’or le même jour pour la délégation sportive vietnamienne.

Concrètement, Loc Thi Dao a remporté deux médailles d’or dans l’après-midi du 8 décembre lors des épreuves de tir à l’arc classique féminin et de tir à l’arc classique par équipe mixte (avec Nguyen Hoang Phi Vu).

La même journée de compétition, le Vietnam a remporté huit médailles d’or supplémentaires. Elles ont été décrochées par Nguyen Thanh Duy (karaté, moins de 60 kg masculin), Luu Thi Thu Uyen, Le Thi Khanh Ly et Nguyen Thi Phuong (karaté par équipe féminin), Nguyen Phuoc Den, Nguyen Tien Nhat, Truong Tran Nhat Minh et Dang Tuan Anh (escrime par équipe masculin), Bui Yen Ly ((Muay Thaï, 54 kg féminine), Ngo Dinh Nai (billard carambole, catégorie d’une bande), Nguyen Thi Oanh (athlétisme, 1.500 mètres féminin), Duong Van Khoai (athlétisme, 1.500 mètres masculin), et Le Tu Chinh (athlétisme, 100 mètres féminin).

Le Vietnam a remporté jusqu’à 17h le 8 décembre 13 médailles d'or, portant le nombre de médailles d’or décrochées lors des SEA Games 30 à 59.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA