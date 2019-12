Pham Quoc Khanh a décroché la première médaille d'or du Vietnam lors de la troisième journée de compétition des SEA Games 30 . Photo: baogiaothong

Manille (VNA) – Le matin de la troisième journée de compétition (3 décembre) des 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), le Vietnam a remporté deux médailles d’or et une de bronze supplémentaire.

Les médailles d’or ont été décrochées par Pham Quoc Khanh en nanquan chez les hommes, et Hoang Thi Duyen en haltérophilie (moins de 59 kg féminin).

La médaille de bronze est revenue à Tran Xuan Hiep en nangun (masculin).

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le Pencak Silat…-VNA