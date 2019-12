Manille (VNA) – Au cours de la troisième journée de compétition (3 décembre) des 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), mardi après-midi, le Vietnam a continué de remporter trois médailles d’or, cinq d’argent et une de bronze supplémentaires.

Bui Truong Giang (rouge) a remporté la médaille d'or en shanshou, 60 kg chez les hommes. Photo : VNA

Les médailles d’or ont été décrochées par Dô Duc Tri (bâtons d'arts martiaux vietnamiens), Nguyên Thi Trang (shanshou, 65 kg féminin), Bui Truong Giang (shanshou, 60 kg chez les hommes).

Ce matin, le Vietnam a remporté deux médailles d’or et une de bronze supplémentaire.

A ce moment de la 3e journée des SEA Games 30, le pays a remporté 5 médailles d’or, 5 médailles d’argent et deux médailles de bronze,

Les SEA Games 30 ont officiellement débuté le 30 novembre et devraient se terminer le 12 décembre avec la participation d’athlètes de 11 pays de l’Asie du Sud-Est. Environ 8.750 athlètes sont en lice dans 56 disciplines.



La délégation vietnamienne, forte de plus de 600 athlètes, participe à 40 disciplines. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur la natation, le tir, les échecs, le cyclisme, le pencak silat. – VNA