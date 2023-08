Hanoi (VNA) - Un programme de discussion politique et de spectacle artistique intitulé «Se renforcer et s’enrichir grâce à la mer» aura lieu ce samedi soir au port militaire de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà.

Conférence de presse sur le programme «Se renforcer et s’enrichir grâce à la mer». Photo: VOV

Dans le cadre du programme, des messages sur l’amour de la mer et des îles du pays, sur la détermination à défendre la souveraineté maritime et insulaire nationale et sur l’aspiration à s’enrichir grâces aux ressources marines seront transmis par la musique et des anecdotes de la vie quotidienne.

Ces derniers jours, les artistes du Théâtre de la Voix du Vietnam répètent d’arrache-pied, à commencer par l’artiste émérite Doan Truong Nguyên, chef de la station des émissions musicales (VOV3)…



“Le programme sera rythmé par de nombreuses chansons connues sur la mer et les îles, interprétées dans un style jeune et attractif, avec un orchestre symphonique et un concept musical rock symphonie, pour séduire le jeune public”, a-t-il dit.



L’académie navale et d’autres organismes rattachés à la Marine à Nha Trang et dans la province de Khanh Hoa se sont rapprochés de la Voix du Vietnam pour organiser ce programme. Le contre-amiral Pham Van Luyên, responsable adjoint des affaires politiques de la Marine, nous en dit plus.



“Nos forces sont prêtes à coopérer avec la Voix du Vietnam pour la répétition générale qui aura lieu vendredi soir. Tout doit être fait pour le succès du programme”, a-t-il déclaré.



À propos du contenu du programme, le vice-président de la Voix du Vietnam, Pham Manh Hùng, également chef du comité organisateur, a livré quelques clés…



“Le programme comporte des anecdotes relatives au développement de l’économie maritime du Vietnam, mais aussi à la défense de la souveraineté maritime et insulaire nationale”, a-t-il expliqué. - VOV/VNA