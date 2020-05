Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Département de la protection des végétaux a eu le 14 mai une réunion en ligne avec des partenaires japonais pour discuter des procédures pour l’exportation, pour la première fois, des litchis frais du Vietnam au Japon, a fait savoir le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh.

La partie japonaise peut autoriser à la partie vietnamienne de contrôler la qualité de ce fruit, sous la supervision de l'ambassade du Japon au Vietnam.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches du Japon, l'ambassade des deux pays ont étroitement travaillé, préparé bien toutes les conditions pour exporter le litchi au Japon.

Le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural a aussi travaillé avec les provinces de Bac Giang et Hai Duong (Nord) sur l’aménagement des zones de production selon les normes de qualité exigés par le Japon, avec la supervision étroite d’experts techniques.

La province de Bac Giang compte actuellement plus de 28 000 ha de litchis, avec une production estimée à plus de 160 000 tonnes, soit une augmentation de 10 000 tonnes par rapport à 2019. La province a coordonné avec le Département de la protection des végétaux pour sélectionner et demander à la partie japonaise d'approuver 19 indicatifs de zone végétale pour une superficie de 103 ha dans les districts de Yen The et Luc Ngan.

La province de Hai Duong compte 9 700 ha de litchi, avec une production totale de 45 000 tonnes. La province a construit 23 zones de culture de litchis et de longanes selon les normes internationales. - VNA