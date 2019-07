Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) a eu un impact positif sur le marché immobilier vietnamien, en particulier l'immobilier industriel, ont déclaré des experts de la compagnie Savills Vietnam.



L’EVFTA est un accord historique et promeut fortement les secteurs de l’industrie et de l'exportation au Vietnam en supprimant 99% des droits de douane sur les transactions bilatérales.



Les complexes et les zones industrielles du Vietnam attirent une grande attention des investisseurs, notamment ceux de l'Europe. Ils s’intéressent à la transparence de l’environnement juridique et de l'environnement d’investissement au Vietnam.



Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a déclaré que cet accord commercial témoignait de la détermination du gouvernement vietnamien à faire du pays l’une des premières destinations dans le domaine de l'industrie manufacturière en Asie.



D’après lui, les activités commerciales entre le Vietnam et l'UE vont certainement augmenter, entraînant une croissance des investissements directs étrangers (IDE) et des emplois, et offrant davantage d'opportunités dans tous les segments de l'immobilier.

John Campbell, responsable chargé de l’immobilier de Savills Vietnam, a déclaré que cet accord de libre-échange attirerait de plus en plus l'attention du marché sur l’immobilier industriel du Vietnam.



En favorisant l’application des dernières technologies de production et le renforcement de la formation des ressources humaines, le gouvernement vietnamien élimine progressivement les préoccupations des entreprises en matière de faisabilité, de manque de ressources humaines et d’augmentation des frais.



L'amélioration de la transparence de l'environnement d’affaires contribuera à réduire les préoccupations des investisseurs et à élever les normes de qualité de la production au Vietnam. -VNA