Deux pêcheurs vietnamiens ont été sauvés le 23 juillet par le navire NACISCO SKY . Photo: VNA



Ba Ria – Vung Tau (VNA) – Deux pêcheurs vietnamiens en détresse dans les eaux de Vung Tau, au Sud, ont été sauvés le 23 juillet par le navire NACISCO SKY.

Le navire NACISCO SKY allant de Ho Chi Minh-Ville à Da Nang a découvert ces deux personnes en détresse en mer et en a informé l’Administration maritime de Vung Tau.

Les deux victimes ont été ramenées à terre et remises aux gardes-frontières pour enquêter sur la cause de l'incident. Selon les premières informations, ils travaillent tous les deux sur un bateau de pêche, l'un vient de la province de Ca Mau et l'autre de Ninh Binh.-VNA