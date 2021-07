Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement a publié le 21 juillet un document No 198/TB-VPCP transmettant la direction du vice-Premier ministre Le Van Thanh, chef du Comité de direction national de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Sécurité publique d'enquêter et de traiter strictement les organisations et individus qui négocient et connectent avec les unités pour amener les navires de pêche et pêcheurs vietnamiens à exploiter illégalement les produits aquatiques dans les eaux étrangères ; de prévenir et de mettre fin à cette situation dans les temps à venir.

Ce document indique que ce dernier temps, le Comité de direction national de la pêche INN a mené à bien ses activités dans le but de faire retirer le "carton jaune". En fait, la lutte contre la pêche INN de 28 localités côtières du ressort central a obtenu des résultats importants. Cependant, présente encore des lacunes et limites.

Afin d'atteindre l'objectif de la suppression du « carton jaune » d'ici 2022, le vice-Premier ministre a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural d’intensifier l'inspection des produits aquatiques importés au Vietnam ; de coordonner avec le ministère des Affaires étrangères et les agences compétentes pour proposer des solutions de coopération avec des pays et organisations internationales et régionales pour amener les navires de pêche et pêcheurs vietnamiens à exploiter légalement hors du pays.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Défense de coordonner avec les agences compétentes pour trouver des solutions efficaces pour empêcher la pêche illégale dans les eaux étrangères ; d’assurer la sécurité et la sûreté des activités de pêche licites des pêcheurs vietnamiens.

Le ministère des Affaires étrangères, par la voie diplomatique, transmet le message montrant la détermination politique du gouvernement vietnamien d’empêcher la pêche INN ; coordonner avec des pays dans le traitement des affaires liées aux navires de pêche vietnamiens et aux pêcheurs arrêtés ; de protester contre les actes de violence contre les pêcheurs vietnamiens travaillant en mer, en particulier dans les zones enchevêchées ou celles en cours de délimitation par les parties pertinentes ; de coordonner avec les autorités nationales pour consolider les dossiers et les preuves afin de traiter strictement les violations.



L'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques, l'Association de la pêche du Vietnam, les associations de la pêche et les entreprises de produits aquatiques doivent se conformer strictement aux réglementations sur la pêche INN, refuser résolument d'acheter, de transformer et d'exporter des produits issus de la pêche INN,… -VNA