Vo Ngoc Thanh secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire provincial. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a présidé le 16 août à Hanoï une réunion du Secrétariat pour examiner et discipliner le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) pour les mandats 2016-2021 et 2021-2026 et Vo Ngoc Thanh secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire provincial.

Le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial du mandat 2016-2021, 2021-2026 avait violé le principe du centralisme démocratique, le règlement de travail du Comité provincial du Parti et du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial ; manqué de responsabilité ; négligé la direction de sorte que le Comité populaire provincial et des organisations et des individus violent les règlementations du Parti et les lois de l'État en matière de sylviculture, de gestion et d'administration de certains projets dans la province.

Vo Ngoc Thanh, en tant que secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial, doit être responsable d’un chef pour les violations et fautes du Comité chargé des affaires du Parti et du Comité populaire provincial pour les mandats 2016 - 2021, 2021 – 2026. Il a violé le principe du centralisme démocratique, le règlement de travail et des règlementations du Parti et des lois de l'État en ayant donné des conclusions et signé des documents violant les réglementations en matière d'investissement, d'appel d'offres, de terres, de logement, de sylviculture, de construction et de planification.

Leurs infractions ont causé de graves conséquences, laissé une mauvaise opinion publique, nui le prestige du Comité du Parti, de l’autorité locale.

Sur la base des conséquences des violations et des règlementations du Parti sur la discipline des organisations du Parti et des membres du Parti, le Secrétariat a décidé d'imposer un avertissement au Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021 ; une blâme au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2021 - 2026 ; de faire sortir Vo Ngoc Thanh de ses fonctions de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour la période 2015-2020, 2020-2025 et de secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour la période 2016-2021 et 2021 - 2026. -VNA