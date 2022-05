Nguyen Van Hong, vice-président du Comité populaire de Can Tho. Photo: laodong.vn



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh vient de signer les décisions du Premier ministre de sanctionner un vice-président et un ancien vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud).



Le Van Tam, ancien vice-président permanent du Comité populaire de Can Tho du mandat 2016-2021, a reçu un avertissement pour ses violations dans le travail.



Nguyen Van Hong, vice-président du Comité populaire de Can Tho, ancien directeur du Service municipal du Plan et de l’Investissement, a reçu un blâme pour ses violations dans le travail.



Auparavant, lors de sa 11e réunion tenue les 12 et 13 janvier, la Commission de contrôle du Comité central du Parti a constaté que le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire de Can Tho avait violé les principes et règlements du Parti et les règlements de travail, fait preuve de manque de responsabilité et relâché la direction, laissant le Comité populaire municipal et certains particuliers et organisations violer les règlements du Parti et les lois de l’Etat dans l'achat de matériel médical et de médicaments, la mise en œuvre de projets d'investissement, de rénovation et de modernisation d’hôpitaux. De nombreux cadres et membres du Parti avaient été sanctionnés, certains avaient été poursuivis en justice.



La Commission de contrôle a décidé de donner un avertissement à Le Van Tam, ancien membre de la permanence du Comité municipal du Parti, ancien secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti, ancien vice-président permanent du Comité populaire municipal de Can Tho ; et un blâme à Nguyen Van Hong, membre du Comité municipal du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-président du Comité populaire municipal, ancien directeur du Service municipal du Plan et de l’Investissement.-VNA