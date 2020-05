Ben Tre (VNA) - Le 25 mai, la décision de sanctionner les violations administratives du Comité populaire de la province de Ben Tre (delta du Mékong) a été remise aux propriétaires du bateau de pêche BT 94999 TS (commune de Binh Thoi, district de Binh Dai) et du bateau de pêche BT 92826 TS (commune d'An Thuy, district de Ba Tri) pour avoir violé les eaux étrangères.

En conséquence, le Comité populaire provincial a infligé une amende de 800 millions de dongs au propriétaire du bateau BT 94999 TS et de 900 millions au propriétaire du bateau BT 92826 TS. En plus de l’imposition des amendes aux propriétaires de ces deux bateaux, l’administration locale a également supprimé leur numéro d'immatriculation et retiré leur permis de pêche. En février dernier, le bateau de pêche BT 94999 TS a violé les eaux de pêche indonésiennes, le bateau BT 92826 TS, les eaux thaïlandaises. Actuellement, les capitaines et les membres d'équipage de ces deux bateaux sont toujours détenus en Indonésie et en Thaïlande, leurs bateaux de pêche ont été confisqués.

Selon le colonel Pham Huu Phuong, chef de la division de la prévention du drogue et de la criminalité du Commandement des garde-frontières de la province de Ben Tre, depuis l'entrée en vigueur du décret 42/2019/ND-CP, le Comité populaire provincial a sanctionné trois navires de pêche en violation des eaux étrangères.

De plus, depuis le début de l’année, le Commandement des garde-frontières de la province a découvert et sanctionné administrativement des bateaux de pêche ayant commis des violations.

Afin de mettre en œuvre des mesures pour régler le "carton jaune" de la pêche INN, en plus du traitement précoce des violations administratives des propriétaires de bateaux de pêche, la province de Ben Tre continue de propager et de mobiliser les propriétaires de bateaux de pêche, augmenter le contrôle, ne pas laisser les bateaux de pêche sans installer un équipement de surveillance de croisière mettre les voiles. -VNA