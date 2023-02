Hanoi (VNA) - Le directeur général de Samsung Vietnam a insisté sur la perspective d’ouverture d’un centre R&D, ainsi que des efforts continus de son groupe pour aider les entreprises vietnamiennes à participer à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Lors de la récente conférence sur le programme d’action gouvernemental pour mettre en œuvre la Résolution 30-NQ/TW du Politburo, de nombreux investisseurs nationaux et étrangers se sont engagés à accompagner le gouvernement dans la réalisation de l’objectif de développer le delta du fleuve Rouge de façon révolutionnaire.

Avec plus de 20 milliards de dollars, Samsung est le premier investisseur étranger au Vietnam. Le géant sud-coréen a fait de gros investissements dans le delta du fleuve Rouge, notamment à Bac Ninh et Hanoi, et dans ses deux complexes à Thai Nguyên et Hô Chi Minh-Ville.



À Bac Ninh, Samsung a investi 2,5 milliards de dollars pour SamSung Electronics VietNam (SEV) et 6,5 milliards de dollars dans Samsung Display.



A Hanoi, le groupe a mis en service fin décembre 2022 un nouveau centre de recherche et développement (R&D), de 220 millions de dollars. "Notre objectif est d’en faire non seulement le premier centre de R&D en Asie du Sud-Est, mais aussi l’un des meilleurs au monde", a déclaré Choi Joo Ho.



Concernant les efforts inlassables de Samsung pour aider les entreprises vietnamiennes à participer aux chaînes de valeur mondiales, Choi Joo Ho a déclaré que ces dernières années, Samsung Vietnam avait travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour proposer diverses initiatives visant à accroître l’accessibilité des entreprises vietnamiennes aux nouvelles technologies et à améliorer leurs capacités de gouvernance.



L’une des initiatives les plus importantes est le programme de conseil aux entreprises. Depuis 2015, des experts de Samsung ont travaillé avec environ 400 entreprises vietnamiennes pour améliorer leur compétitivité et la qualité de leurs produits. "A présent, 33 entreprises sont devenues des fournisseurs de Samsung", a-t-il fait savoir.

"Nous sommes impatients de renforcer nos partenariats avec les entreprises vietnamiennes pour les aider à se développer et à faire partie de la chaîne de valeur mondiale de Samsung. Nous serons toujours un partenaire fiable du gouvernement vietnamien sur la voie du succès et de la prospérité commune", a-t-il conclu. – CPV/VNA