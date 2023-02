Hanoï (VNA) – Le chef de la Commission de l’économie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Tuan Anh, a salué le rôle de Samsung en tant que premier investisseur sud-coréen au Vietnam.En recevant le 24 février à Hanoï le directeur général de Samsung Vietnam , Choi Joo-ho, Tran Tuan Anh a déclaré que l’installation par Samsung de son plus grand centre de recherche et développement (R&D) d'Asie du Sud-Est à Hanoï, revêtait une signification stratégique pour ses activités d’investissement au Vietnam et l’attraction d’investissements étrangers dans le pays.Tran Tuan Anh a suggéré à Samsung de promouvoir la recherche et développement, ainsi que la coopération pour le transfert de technologies. Il a également proposé au groupe sud-coréen de continuer d’investir dans la sous-traitance industrielle et les technologies intelligentes au Vietnam.