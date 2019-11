La VIFF 2019 regroupe 500 stands de 100 entreprises venues de Chine, Malaisie, Thaïlande, Taïwan (Chine) et, bien sûr, du Vietnam. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - L’exposition internationale du mobilier du Vietnam - VIFF 2019 se tient du 27 au 30 novembre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), au 799 rue Nguyên Van Linh, dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

L’exposition internationale du mobilier du Vietnam - VIFF 2019 est organisé conjointement par le Département général des forêts (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), l'Association de transformation du bois de la province de Binh Duong (BIFA), la Société par actions de foire-expo et de publicité du Vietnam (VIETFAIR) et l’Association des fabricants de meubles de Taïwan (TFMA).



VIFF 2019 présente tous types de meubles: meubles de chambre à coucher ou salle à manger, étagères de cuisine, revêtements de sol, canapés, tables et chaises de bureau, tables et chaises d'extérieur, etc. Il s'agit d'un événement professionnel rassemblant plus de 100 entreprises réparties sur 500 stands, venues du Vietnam et de Taïwan (Chine) mais aussi de Malaisie, Chine, Thaïlande...



Dans le cadre de l'exposition, le Département général des forêts du Vietnam organise, en collaboration avec des organisations et des unités nationales et internationales telles que la Délégation de l'Union européenne au Vietnam, la TFMA et le Conseil américain des exportations de feuillus, l’Association de l’industrie du bois et de l’artisanat de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), l’Organisation PEFC (Programme d'approbation des systèmes de certification forestière)... des conférences et ateliers sur des sujets liés à la promotion des investissements étrangers dans l’industrie vietnamienne de transformation du bois et des produits forestiers, au développement du système de certification des forêts du Vietnam, aux certificats internationaux PEFC/VFCS, à la conception, construction et sélection d'équipements et applications informatiques pour les usines de traitement et de production...



De belles perspectives pour la filière bois au Vietnam



Actuellement, les produits en bois du Vietnam sont présents dans 120 pays et territoires. La filière bois nationale compte environ 4.700 entreprises.



Le Vietnam se classe au 5e rang mondial, au 2e rang en Asie et au 1er en Asie du Sud-Est en termes de chiffre d'affaires à l'exportation. Il représente 6% du marché mondial des produits en bois et les perspectives de développement sont nombreuses. L’industrie de soutien à la production et à la transformation de bois se développe également fortement.



La valeur des exportations de produits forestiers au cours des neuf premiers mois de 2019 est estimée à 7,93 milliards d’USD, en hausse de 18% par rapport à la même période en 2018. Dans le détail : les produits du bois de toutes sortes ont atteint 5,32 milliards d’USD, les matériaux en bois 2,10 milliards d’USD et les produits forestiers non ligneux (PFNL) 417,2 millions d’USD. Les principaux marchés sont les États-Unis, le Japon et l'Union européenne, qui affichent tous une croissance forte d’année en année.



Le Vietnam compte devenir l'un des principaux pays au monde dans la production, la transformation et l'exportation de produits forestiers ligneux et non ligneux, ainsi que fonder ces 10 prochaines années des marques réputées sur le marché international.



Cette année, le chiffre d'affaires à l'exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux devrait atteindre 11 milliards d’USD ; et 18-20 milliards d’USD sont visés en 2025. -CVN/VNA