Un stand au Salon International de l'Agriculture 2022 (SIA2022). Photo : VNA



Paris (VNA) - À l'invitation de l'Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le 3 mars, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a effectué une visite de travail au Salon International de l'Agriculture 2022 (SIA2022).

À cette occasion, il a rencontré et travaillé avec des organisations de la filière agricole française telles que l'Interprofession Nationale Porcine (INAPORC), le Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV), le Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras (CIFOG), l’Interprofession de la filière des fruits et légumes frais (INTERFEL)…

Au cours des séances de travail, l'ambassadeur a mis en exergue les atouts agricoles du Vietnam et échangé avec les partenaires des informations sur les opportunités de coopération pour un développement durable et à l’intérêt de toutes les parties, contribuant au renforcement des relations de coopération commerciale Vietnam - France.

Selon l'ambassadeur Dinh Toan Thang, le Vietnam souhaite bien renforcer la coopération agricole ainsi que l'exportation des produits agricoles vers les marchés français et européens. "La signature de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), offre de grandes opportunités pour l’introduction forte des produits agricoles et aquatiques à ce marché. Actuellement, le Vietnam s'est également fixé des objectifs pour augmenter l’exportation de ces articles vers la France et l’Union européenne (EU)", a souligné l'ambassadeur.

La séance de travail entre l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et des responsables de l'Interprofession Nationale Porcine (INAPORC). Photo : VNA



En travaillant avec des exportateurs, des transformateurs ainsi que des producteurs agricoles français, l'ambassadeur a insisté l’ambition du Vietnam d'ici 2030 et à l'horizon 2050, de "développer une agriculture de qualité, qui répond aux normes du marché, de consommation et d'hygiène, tout en assurant un développement durable. Le Vietnam est donc prêt à coopérer avec la France et l'UE pour pouvoir créer des produits agricoles répondant aux exigences des consommateurs". Selon l'ambassadeur, lors des séances de travail, les partenaires ont présenté leur souhait d’explorer les opportunités de coopération avec le Vietnam dans divers domaines dont le développement de l'élevage, la transformation de la viande et des fruits de mer.

Pour sa part M. Trân Van Công, conseiller agricole du Vietnam auprès de l'UE, a déclaré que l'UE en général et la France en particulier constituaient des marchés potentiels et que le SIA était une opportunité pour les entreprises vietnamiennes à s’y pénétrer et à promouvoir leurs produits agricoles. En plus de cette foire, la France dispose également d'un très grand marché de gros appelé Rungis considéré comme une porte pour connecter et faire entrer les produits agricoles vietnamiens à s le marché français. "Le Vietnam et l'UE ont signé l'accord EVFTA.

Désormais, les produits agricoles vietnamiens bénéficient une politique avantageuse de réduction d'impôt, ce que les produits similaires des autres pays n'en ont pas. C'est pourquoi il faut que les entreprises vietnamiennes se renseignent et participent chaque année à une si grande foire pour avoir l'opportunité de promouvoir leurs produits en France comme en Europe." a conseillé M. Công.

SIA2022 et des chiffres impressionnants

Ouvert du 26 février au 6 mars, le SIA2022 est l'un des principaux salons agricoles au monde. Organisée pour la première fois en 1870 sous la forme d'un concours agricole dans toute la France, la Foire est devenue un événement annuel qui attire chaque année des millions de visiteurs et professionnels, tant en France qu'à l'étranger. De plus, le SIA annuel est aussi un "point de rencontre" pour les hommes politiques français. L’apparition fréquente du président, du Premier ministre et d'autres dirigeants français font de la foire un symbole de la politique agricole du pays. Surtout dans le contexte où l'élection présidentielle française aura lieu dans les prochaines semaines, ce 58e SIA est aussi une destination incontournable pour les candidats à la présidentielle.

Selon l'annonce de Jean Luc Poulain, Président du SIA2022, après un an d'interruption due au Covid-19, le salon de cette année s'est déroulé dans l'ambiance des "retrouvailles", avec de nombreux "chiffres impressionnants".

Au Salon International de l'Agriculture 2022. Photo : VNA



Plus précisément, plus de 1.000 exposants de 20 pays se sont réunis dans 8 bâtiments d'une superficie totale de plus de 134.000 m2. Cette année, une soixantaine de start-up françaises et européennes du secteur agricole et alimentaire sont également de la partie pour présenter l'agriculture de demain. Plus de 70 conférences se succèdent durant neuf jours pour débattre de quatre thématiques principales : "élevage et filières", "cultures et filières végétales", "produits des Régions de France d'Outre-Mer et du Monde" et "services et métiers de l'agriculture".

Plus de 4.000 animaux ont été amenés à l'exposition, dont des vaches, des moutons, des cochons, des volailles, des lapins, des chevaux et même des chiens et des chats. Ils devraient consommer 230 tonnes de paille, 1.080 balles de tourbes, 100 tonnes de foin, 625 bottes de copeaux. Ils produiront par ailleurs 625 tonnes de fumier… À cette occasion, 360 vaches laitières qui fréquenteront la salle de traite pour donner 40.000 litres de lait pendant la durée de l'exposition. Plus de 3.670 journalistes nationaux et étrangers se sont inscrits pour couvrir l'événement.

Et enfin, le SIA2022 prévoit d’accueillir quelque 500.000 visiteurs, experts, agriculteurs, producteurs et consommateurs. Ces derniers se retrouvent sur ce salon pour des dégustations de spécialités et produits du terroir français et pour découvrir les dernières innovations au service de l'humain et de la technologie.

Le Salon International de l'Agriculture de France n'est pas seulement une "vitrine" de produits agricoles, mais aussi un lieu de rencontre, de partage, de découverte et d'apprentissage entre agriculteurs, renforçant les relations entre partenaires nationaux et étrangers, ainsi que créant des liens étroits entre producteurs, scientifiques, managers, distributeurs et surtout consommateurs... C'est aussi la raison pour laquelle le SIA devient l'un des plus grands rendez-vous de l'année en France. -VNA