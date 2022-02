Trân Viêt Anh, directeur général de la société d'import-export Nam Thai Son. Photo: NVCC

Hanoï (VNA) - La pandémie de Covid-19 devrait se poursuivre en 2022, cependant, les plans d’aide approuvés par l'Assemblée nationale et le gouvernement doivent pousser les entreprises domestiques à se restructurer afin de retrouver leur niveau de croissance d’avant la crise sanitaire.



En 2022, l'économie mondiale a commencé à se redresser. La demande croissante du marché offrira donc de grandes opportunités aux entreprises vietnamiennes. Pour Trân Viêt Anh, directeur général de la société d’import-export Nam Thai Son, l’année 2022 sera cruciale pour son entreprise qui s’applique à retrouver son rythme de croissance et à combler le déficit causé par la pandémie de Covid-19. Un plan de relance doit être mis en place.

«Pour retrouver ce qui a été perdu en 2021 et la croissance d’avant la crise, l'entreprise doit redoubler d’efforts. Notre objectif est de réaliser une croissance de 50% cette année pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise. Sans une telle croissance, la banque pourrait refuser de nous accorder de nouveaux crédits et nous risquerons de perdre nos fournisseurs, nos partenaires et nos salariés», a déclaré Trân Viêt Anh.



Luu Thi Thanh Mâu, directrice générale de la société d’investissement et de construction Phuc Khang, a, pour sa part, fait savoir que le contrôle de l’épidémie avait permis à son entreprise de planifier son redressement, en particulier avec la relance de projets immobiliers haut de gamme.

Luu Thi Thanh Mâu, directrice générale de la société d’investissement et de construction Phuc Khang. Photo: baodautu.vn



“Nous allons accélérer la transformation numérique pour à la fois nous adapter à la crise sanitaire et poursuivre un développement durable. Nous mettrons sur le marché de nouveaux produits pour répondre à la demande de notre clientèle. Nous nous engageons à honorer notre responsabilité sociale et veillons à ce que notre production soit respectueuse de l’environnement”, a-t-elle assuré.

En 2022, les entreprises s'attendent à ce que le tourisme vietnamien atteigne au moins 50% du chiffre d’affaires qu’il a réalisé en 2019. Nguyên Van Biên, président du conseil d'administration de la société NBT, a décidé de créer une agence de voyages appelée Bao Tin Travel pour saisir cette opportunité. Sa société servira non seulement les touristes, mais également les investisseurs étrangers désireux de mener leurs affaires au Vietnam.

«Notre plus grand souhait est d’en finir avec la pandémie. Il n’y aura pas de voyage, si la situation sanitaire se dégrade. Nous souhaitons également que les autorités trouvent des solutions efficaces pour contenir l’épidémie et mettent en place un plan visant à soutenir la reprise du tourisme», a-t-il indiqué.

De l’avis des économistes, 2022 offrira de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes. Celles-ci doivent faire preuve de flexibilité, d’adaptabilité et d’innovation pour les saisir et se redresser durablement. - VOV/VNA