Hôtel Saigon - Kim Liên. Photo: Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - Après cinq ans de mise en œuvre de leur accord de coopération dans le développement socio-économique, Hô Chi Minh-Ville et Nghê An ont évalué leurs réalisations et se sont engagées à le poursuivre. Contributions de Saigontourist.Lors d’une récente conférence-bilan sur l’accord de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la province de Nghê An (Centre) dans le développement socio-économique pour la période 2014-2019, suivie d’une cérémonie de signature de la poursuite de cet accord jusqu’à 2025, Nguyên Thành Phong, président du Comité populaire municipal, a hautement apprécié le rôle de Saigontourist dans sa contribution non seulement au tourisme de la ville mais aussi du Vietnam. Il a demandé au voyagiste de continuer à renforcer sa coopération et son soutien afin de développer fortement le tourisme à Nghê An.Améliorer les ressources humainesSelon Pham Huy Binh, président du conseil des membres de Saigontourist, Nghê An est l’un des marchés les plus importants du groupe. Entre 2015 et 2018, les unités de voyage et d’hébergement de Saigontourist ont accueilli dans cette localité 152.098 visiteurs dont 40% d’étrangers pour des recettes totales de 300 milliards de dôngs.M. Binh a confirmé l’existence d’un nouvel accord de coopération sur le développement du tourisme pour la période 2019-2025. Il s’agira de se concentrer sur la promotion des potentiels et des forces des deux parties pour renforcer le professionnalisme et la compétitivité du tourisme de Nghê An et de Saigontourist à travers des investissements et des campagnes de promotion.Plus précisément, Saigontourist devrait servir en 2019 plus de 13.000 visiteurs participant au circuit ''Retour aux sources'' incluant la visite des monuments historiques et sites attractifs de Nghê An. Dans le même temps, il faudra continuer d’étendre l’exploitation de divers types de tourisme en lien avec les vestiges culturo-historiques, mais aussi l’écotourisme. De plus, Saigontourist continuera d’exploiter des circuits touristiques reliant Nghê An aux provinces du Centre et du Nord.En mai 2019, ce voyagiste ouvrira officiellement une antenne au sein de l’hôtel Saigon - Kim Liên.En ce qui concerne les ressources humaines, cette agence s’engage à aider Nghê An à les améliorer par le biais de formation continue au sein de son école hôtelière et de ses 100 hôtels et centres de villégiature, restaurants, agences de voyage et autres lieux de divertissement. -CVN/VNA