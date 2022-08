Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Conseil des membres de Saigontourist, Pham Huy Binh, a demandé à ses cadres et employés de tout mettre en œuvre pour relancer l’industrie touristique et développer l’économie nationale.

Aujourd’hui,Saigontourist emploieplus de 17.000 personnes. Photo : Saigontourist/CVN

À la cérémonie pour fêter 47e anniversaire du groupe, le dirigeant du groupe Pham Huy Binh a rappelé les efforts et la détermination de tout le groupe pour soutenir Hô Chi Minh-Ville et le pays dans la bataille contre la pandémie de COVID-19.



"L’an dernier, Saigontourist et ses unités membres ont consacré la quasi-totalité de leurs efforts dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Notre groupe, avec Hô Chi Minh-Ville et tout le pays, a surmonté progressivement cette +guerre+ féroce et sans précédent dans notre histoire", a-t-il indiqué.



"On peut citer les centaines de milliers de nuitées d’hôtels, des millions de repas servis aux blouses blanches, des dizaines de circuits touristiques gratuits offerts aux agents sanitaires…", a ajouté M. Binh.



Selon lui, dans le contexte actuel, la tâche principale de Saigontourist est de mener à bien la reprise de l’industrie du tourisme, et ainsi de contribuer au développement de l’économie du pays en cette période post-pandémique.



De nombreux programmes originaux



Pour célébrer son anniversaire, Saigontourist organise en août une série d’activités, dont le tournoi de golf "Saigontourist pour la communauté 2022". Cet événement a pour objectif de collecter des fonds pour offrir des bourses à des élèves et étudiants pauvres et studieux, des jeunes en situation difficile et aussi à des familles touchées par la pandémie.



À la fin du mois, le groupe organisera la "Fête de la gastronomie - Plats délicieux de Saigontourist en 2022". Un événement culinaire à grande échelle à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment la gastronomie des trois régions du pays, avec la présence de chefs talentueux des unités du groupe à travers le pays.



Le groupe proposera ce 3e trimestre un programme promotionnel à grande échelle dans beaucoup de domaines (hébergement, gastronomie, banquets, conférences et loisirs). Ces promotions destinées à stimuler le tourisme dans le pays ont reçu un écho positif auprès d’un grand nombre de clients.



Saigontourist, voyagiste leader au Vietnam, créé le 1er août 1975, gère actuellement plus de 100 hôtels, des centres de villégiature, restaurants, agences de voyages, parcs d’attractions, école de formation au tourisme, zones d’exposition et de conférence, terrains de golf. -CVN/VNA