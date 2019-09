Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le voyagiste Saigontourist vient d’accueillir les 3.000 croisiéristes venus d’Australie, des États-Unis et de Grande-Bretagne à bord du Voyager of the Seas.

Saigontourist a pris en charge les 3.000 croisiéristes du Voyager of the Seas. Photo: Saigontourist

Durant quatre jours, du 5 au 8 septembre, les voyageurs ont visité des sites touristiques des villes et provinces de Hai Phong, Quang Ninh, Hanoi (Nord), Dà Nang, Thua Thiên-Huê, Quang Nam, Khanh Hoà (Centre), Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu (Sud).Le Voyager of the Seas s’est amarré au port de tourisme international de Ha Long à 07h00 le 5 septembre. De là, Saigontourist a emmené les touristes en croisière pour visiter la baie de Ha Long (Quang Ninh). Ensuite, la délégation s’est rendue à Hai Phong pour admirer la pagode Du Hang et le temple Hang Kênh, et découvrir les traditions des habitants du village de Thuy Nguyên. La délégation a également pris part à des itinéraires touristiques dans le Nord, pour voir des maisons communales ainsi que l’ancienne pagode du Mont Yên Tu (Quang Ninh), avant de se rendre à Hanoï.Activités de découverteUn jour plus tard, le Voyager of the Seas est arrivé au port de Chân Mây (Thua Thiên-Huê) pour visiter l’ancienne capitale impériale. Les croisiéristes britanniques, australiens et américains ont également visité la ville de Dà Nang, puis le sanctuaire de My Son et la vieille ville de Hôi An de la province de Quang Nam. Ils ont fait du vélo dans les rues de Hôi An, afin de découvrir la vie des "banlieusards".Le 7 septembre, le Voyager of the Seas a jeté l’ancre au port de Nha Trang pour participer à des activités de découverte de cette célèbre ville côtière du Centre. Au programme la visite de la tour Ponagar, de la pagode Long Son, des bains de boue, des tours à vélo et enfin une baignade dans la zone touristique Vinpearl.Le 8 septembre, le Voyager of the Seas s’est amarré au port de Phu My (Bà Ria-Vung Tàu). La délégation a ensuite visité les tunnels de Cu Chi puis Hô Chi Minh-Ville et la ville côtière de Vung Tàu puis Bà Ria, où elle a pu admirer la pagode Hô Phap notamment. Le Voyager of the Seas a quitté le port de Phu My le 8 septembre à 20h00, mettant fin à cette tournée au Vietnam. – CVN/VNA