Dans un magasin de l’Auchan. Photo : thegioitiepthi.vn.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des Coopératives commerciales de Saigon (Saigon Co.op) reprendra 18 magasins et l’ensemble du système de commerce de détail en ligne de la société française Auchan Retail au Vietnam, dans le cadre d’un accord de fusion et d’acquisition conclu entre les deux parties le 27 juin.



En ce qui concerne les trois supermarchés en activité, Saigon Co.op conservera la marque Auchan jusqu'en février 2020, tandis que les 15 supermarchés de Hô Chi Minh-Ville, Hanoi et Tây Ninh, qui étaient fermés, seront rénovés et mis en service sous les marques Saigon Co.op. Co.opmart, Co.opXtra et Finelife.



En outre, Saigon Co.op s’emploiera à garantir les droits des clients d’Auchan.



Saigon Co.op et Auchan ont également discuté de diverses perspectives de coopération telles que les importations, les exportations et de nombreuses autres opportunités commerciales.



Selon Nguyên Anh Duc, vice-directeur général de Saigon Co.op, le rachat d’Auchan illustre bien les forces de Saigon Co.op dans le commerce moderne et sa responsabilité envers les consommateurs vietnamiens.



Pour sa part, Philippe Courbois, directeur d’Auchan Retail Vietnam, a déclaré que le contrat avec Saigon Co.op devrait permettre aux deux parties de collaborer dans un avenir proche.



Le groupe français est entré au Vietnam en 2015 et a développé un total de 21 magasins dans le pays. Après la fermeture de trois points de vente, Auchan a continué à fermer 15 magasins déficitaires à la mi-mai, préparant ainsi son plan de sortie du marché vietnamien. Les trois derniers magasins en activité sont à Hô Chi Minh-Ville.



L'ensemble des 18 points de vente Auchan ont généré un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2018, tout en subissant néanmoins des pertes. -NDEL/VNA