Hanoi (VNA) - La 17e exposition internationale sur les automobiles, motos et leur industrie auxiliaire (Saigon Autotech & Accessories 2020) sera reportée à la fin de cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Les producteurs d'automobiles présentent leurs produits lors de Saigon Autotech & Accessories 2019. Photo : xedoisong.vn



Plus précisément, l'événement sera organisé du 9 au 12 décembre, au lieu du 21 au 24 mai comme prévu.



Il sera organisé conjointement au Centre des foires et expositions de Saigon par le Département de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, l'Association de l'industrie auxiliaire du Vietnam (VASI), l’Association K-Wellness de République de Corée et la compagnie par actions de foires et de promotion du commerce d’Asie (ATFA).

Le représentant du Comité d’organisation de Saigon Autotech & Accessories 2020, Ninh Minh Uyen, a déclaré que l'événement réunirait plus de 500 stands sur 15 000 m². On s'attend à voir une augmentation de 15 à 20% du nombre d'entreprises étrangères participantes et 15.000 visiteurs.



Le salon suivra la tendance commune de l'industrie automobile mondiale, qui applique l'intelligence artificielle (IA), la robotique et les mégadonnées à chaque étape du processus de production. - VNA