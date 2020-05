Des touristes dans la vallée de roses à Lào Cai.

Lào Cai (VNA) - La zone touristique Sun World Fansipan Legend (dans le district de Sa Pa, province de Lào Cai) s’est récemment vue attribuer le record de la plus grande vallée de roses du Vietnam de la part de l’organisation Guinness Vietnam Record.



La vallée de roses se situe dans le district montagneux de Sapa, province septentrionale de Lào Cai. Elle couvre une superficie d’environ 50.000 mètres carrés et s’étend le long de la ligne de chemin de fer de la montagne Muong Hoa au départ de la ville de Sa Pa vers la station de téléphérique locale. Environ 300.000 rosiers de plus de 150 variétés différentes y sont cultivés.



Parmi les variétés de roses du pays, on retrouve les roses anciennes de Sa Pa, de Huê, de Hai Phong, de Son La, les roses Vân Khôi...



À côté des roses du Vietnam, celles importées d'Angleterre, de France, du Japon... ont également leur place tout comme les roses dites à "un million de dollars" : la rose Juliette, la Black Baccara, la Golden Célébration, le Maurice Utrillo, entre autres.



La rose équatorienne, l’une des plus célèbres et des plus précieuses au monde, est également cultivée avec succès à partir de branches importées.



L’une des attractions les plus impressionnantes de la vallée est les tapis rouges de rosiers grimpants que seul Sapa possède. C’est une espèce européenne, amenée par les Français. Pendant leur floraison, d’avril à mai, les touristes se rendent à Sapa pour venir admirer leur beauté.



Nguyên Xuân Chiên, directeur de Sun World FansipanLegend, a exprimé sa volonté d’attirer davantage de touristes à Sapa grâce à ce nouveau record, surtout en cette période charnière où le pays fait de gros efforts pour relancer ses activités.



Il s'agit du quatrième record établi par Sun World FansipanLegend, après les records "Du plus grand nombre de participants pour La danse nhảy sạp (perches de bambou)", "De spectacle d'art sur la culture Nord-Ouest le plus unique du Vietnam" et "Le plus long train pour l'escalade au Vietnam" à reformuler l'année dernière.



Le programme de relance du secteur du tourisme intitulé "Été à Sa Pa 2020" a récemment été lancé pour attirer davantage les touristes dans la province montagneuse de Lào Cai (Nord). Quatre-vingt-deux agences de voyage et entreprises de transport et d’hôtellerie locaux ont activement contribué à cette initiative à travers de nombreuses promotions sur les transports et les frais d'hébergement, les repas... -CVN/VNA