Sa Pa. Photo: Zing

Lao Cai (VNA) - Sa Pa est l'une des plus belles cités municipales du monde, selon le classement publié par MSN.



Des villages côtiers colorés aux châteaux historiques, chaque cité municipale du monde a sa propre beauté et sa propre culture, qui impressionnent les visiteurs. Selon MSN, Sa Pa est l'une des plus belles cités municipales du monde.



Située dans le Nord-ouest du Vietnam, Sa Pa est une ville fascinante enveloppée de brume et cernée de belles rizières en terrasses.



Fondée en 1922, Sa Pa est aujourd'hui un centre de villégiature et un point de départ pour des randonnées à la découverte des villages alentours.



En été, le climat frais fait de cette bourgade une destination touristique très courue. -CPV/VNA