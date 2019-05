Des touristes étrangers se rendent dans la commune de Ta Van. Photo: VNA



Lao Cai (VNA) - En raison d'un long congé de cinq jours cette année à l'occasion du 30 avril et du 1er mai, la zone touristique nationale de Sa Pa (district de Sa Pa, province de Lao Cai) a accueilli près de 81.000 touristes, soit une hausse de 18% en glissement annuel, générant un chiffre d'affaires de plus de 242 milliards de dongs.

Les destinations touristiques phares de Sa Pa comme les zones touristiques Sun World Fansipan Legend Sa Pa, Cat Cat et Ham Rong, le mont Fansipan, étaient remplies de visiteurs.

Le district de Sa Pa recense près de 700 établissements d'hébergement avec près de 7.000 chambres.

Situé au Nord-Ouest du Vietnam, Sa Pa est niché à plus de 1.600 m d'altitude, à environ 38 km de Lao Cai et à 350 km de Hanoï. Son climat est tempéré toute l’année. En été, les quatre saisons peuvent défiler en une journée : printemps le matin, été le midi, automne l’après-midi et hiver le soir. Sa Pa est considéré comme le paradis montagnard du Nord. Ce site est devenu ces dernières années un des hauts lieux du tourisme au Vietnam, avec le mont Fansipan - le toit de l’Indochine, la montagne de Hàm Rông, la vallée de Muong Hoa...

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Lao Cai a accueilli 623.000 touristes en avril et plus de 2 millions de touristes lors des quatre premiers mois de l'année. -VNA