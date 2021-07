Londres, 17 juillet (VNA) - Avec une valeur annuelle d'importation de fruits et légumes de plus de 8,4 milliards de dollars, le Royaume-Uni est un énorme marché potentiel pour ces articles en provenance du Vietnam.

Webinaire sur la présentation de produits agricoles et de fruits vietnamiens sur le marché britannique. Photo : VNA

Ces informations ont été publées lors d'un webinaire sur la présentation de produits agricoles et de fruits vietnamiens sur le marché britannique, organisé par l’Office du Commerce du Vietnam à Londres, avec la participation de compagnies d’import-export de produits agricoles des deux pays.

L'événement a permis aux exportateurs vietnamiens de présenter directement leurs produits aux acheteurs britanniques et de négocier des accords de coopération. Les produits vietnamiens présentés comprenaient des bananes, des fruits du dragon, des mangues, des avocats, des ananas, des goyaves, des litchis, des longanes, des jacquiers, des noix de coco, des noix de cajou, du poivre et du café, entre autres.

Photo : VNA

Selon le directeur du Département des marchés d'Europe et d'Amérique du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Ta Hoang Linh, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les deux pays (UKVFTA) en mai dernier, le commerce bilatéral a atteint 3,3 milliards de dollars au premier semestre de l'année, +28% en un an. La valeur des exportations vietnamiennes vers le Royaume-Uni s'élevait également à près de 2,9 milliards de dollars, +29%, et ce malgré l'épidémie de COVID-19.

L'UKVFTA offre aux entreprises des deux parties des opportunités d'accéder aux marchés et de les développer, tout en favorisant des relations commerciales complètes, à long terme et stables.

Pour sa part, le conseiller commercial vietnamien à Londres, Nguyen Canh Cuong, a souligné que les entreprises exportatrices devaient profiter de cet accord pour accéder et étendre leur présence sur le marché britannique.- VNA