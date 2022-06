Dà Nang (VNA) – Le Forum de développement des lignes asiatiques 2022 (Routes Asia 2022) s’est officiellement ouvert lundi 6 juin dans la ville de Dà Nang (Centre), attirant de plus de 500 délégués de compagnies aériennes, d’aéroports ainsi que des fournisseurs de services aériens et des agences de voyages de 42 pays et territoires.

Le président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Lê Trung Chinh, prend la parole lors de la cérémonie d’ouverture. Photo : NDEL

Organisé par le Comité populaire de Dà Nang, IPP Travel Retail, une filiale d’Imex Pan Pacific Group (IPPG) et Informa Routes, l’évènement offre une plateforme aux compagnies aériennes, aux aéroports et aux autorités du tourisme pour renforcer leurs relations de coopération, établir de nouvelles routes et étendre les réseaux aériens, puis stimuler les activités touristiques tout en reliant Dà Nang aux réseaux de transport aérien régionaux et mondiaux.

Routes Asia 2022 a eu lieu dans un contexte où le Vietnam vient d’accueillir les premiers vols internationaux après deux ans de fermeture de ses frontières en raison du Covid-19. L’accueil de cet évènement témoigne de la forte détermination de la ville de Dà Nang dans la relance des voyages aériens et de son économie touristique, a déclaré Lê Trung Chinh, président du Comité populaire municipal de Dà Nang, lors de la cérémonie d’ouverture.

Il s’est déclaré convaincu que Routes Asia 2022 serait un catalyseur permettant à Dà Nang d’atteindre l’objectif de redémarrer et restaurer son économie après la pandémie de Covid-19.

Selon Trân Phuoc Son, vice-président du comité populaire de Dà Nang, Routes Asia 2022 est une excellente occasion de promouvoir le caractère dynamique et hospitalier de la ville. En tant que ville hôte de Routes Asia 2021, Dà Nang continue d’affirmer sa position de principale destination pour les festivals et les évènements en Asie, devenant ainsi une plaque tournante pour le développement du tourisme au Vietnam et dans la région.

Le pont d’Or à Dà Nang, l'un des ponts piéton les plus impressionnants au monde. Photo : VNA

Steven Small, directeur d’Informa Routes a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir réuni un grand nombre de membres de la communauté de l’aviation et du tourisme de la région Asie — Pacifique à Dà Nang pour discuter de solutions pour restaurer les réseaux aériens et créer des avantages économiques à long terme pour la région. En accueillant avec succès l’évènement Routes Asia 2022, Dà Nang a démontré son rôle d’hôte amical, hospitalier et professionnel, contribuant à positionner la ville comme un centre d’affaires, d’investissement, de logistique et de politique et de culture à l’avenir ».

Dans le cadre de Routes Asia 2022, les dirigeants de Dà Nang rencontreront les représentants des compagnies aériennes et des agences de voyages afin d’examiner l’ouverture de nouvelles lignes internationales à Dà Nang, et de promouvoir les atouts de la ville dans les marchés potentiels.

Organisé pour la première fois en 2003, Routes Asia est le seul évènement annuel dédié au développement de routes pour la région Asie-Pacifique, réunissant les décideurs de l’industrie mondiale du transport aérien. Au cours des dernières années, Routes Asia s’est tenue à Kunming, en Chine (2015), Manille, aux Philippines (2016), Okinawa, au Japon (2017) et Brisbane, en Australie (2018). L’édition 2019 du forum sur le développement des itinéraires organisé à Cebu, aux Philippines, a accueilli plus de 1000 délégués, 25 conférenciers de 60 pays et 113 compagnies aériennes internationales de premier plan. – NDEL/VNA