Hanoï (VNA) - Selon le site américian nasdaq.com le 3 octobre, le Vietnam est sur le point de devenir un acteur majeur sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL).Dans un article intitulé « Vietnam Emerges as a Major Player in Global LNG Landscape » (Le Vietnam devient un acteur majeur dans le paysage mondial du GNL), l’auteur indique que cette conviction découle du huitième Plan de développement énergétique (PDP8) récemment approuvé par le Vietnam, qui fixe des objectifs ambitieux pour renforcer les capacités énergétiques éoliennes et gazières.L’agence britannique Reuters estime que le plan nécessitera un financement monumental de 134,7 milliards de dollars, dont une partie devrait provenir d’investissements étrangers, y compris une promesse de 15,5 milliards de dollars des pays du G7.Ce changement stratégique vers une énergie plus propre souligne le rôle émergent du Vietnam en tant que nouvel importateur de GNL.Dans l’immédiat, l’intérêt naissant du Vietnam pour le GNL suggère une augmentation notable de la demande mondiale. Le pays n’importe actuellement pas de GNL mais a produit environ 9 GW de gaz naturel au niveau national. Le PDP8 prévoit que d’ici 2030, le GNL constituera une part importante dans le mix énergétique du Vietnam, une évolution qui pourrait faire grimper les prix du GNL.D'ici 2030, les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire devraient couvrir près de 31 % des besoins énergétiques du Vietnam. Cependant, le GNL représentera encore 24,8 % de la production totale d’énergie. Cette demande persistante de GNL, associée à des investissements massifs, devrait maintenir les prix mondiaux du GNL à des niveaux élevés à moyen terme.À l’horizon 2050, le Vietnam vise la neutralité carbone, ce qui nécessitera des investissements massifs. Même si le Vietnam investit massivement dans les énergies renouvelables comme l’énergie éolienne, le GNL devrait constituer une alternative fiable et plus propre au charbon, conservant ainsi son rôle essentiel dans la dynamique énergétique mondiale et maintenant des prix robustes.Selon Reuters, les projets énergétiques ambitieux du Vietnam, soutenus par des engagements financiers substantiels de la part d’investisseurs étrangers, dressent un tableau convaincant de son importance émergente sur le marché mondial du GNL. Alors que le Vietnam se prépare à devenir un important importateur de GNL, sa demande croissante est sur le point de devenir un facteur clé de prix, renforçant la structure des prix du produit sur différentes périodes.-VNA