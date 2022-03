La vaccination contre le COVID-19 pour les personnes âgées de 15 à 17 ans à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un an après la première injection de vaccin contre le COVID-19 administrée le 8 mars 2021 dans la province de Hai Duong (Nord), le Vietnam a injecté près de 198,3 millions de doses de vaccin COVID-19 et est devenu l'un des six pays ayant la couverture vaccinale la plus élevée au monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la campagne de vaccination a été couronnée de succès, atteignant un taux de couverture vaccinale très élevé par rapport au reste du monde. La campagne printanière de vaccination à elle seule a injecté 14 millions de doses. Une 4ème injection est envisagée.

Le vaccin est le "bouclier" le plus sûr

La pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent, ayant un lourd impact sur l'économie et la société au Vietnam ainsi que dans le monde.

La campagne printanière de vaccination 2022. Photo: VNA

La campagne de vaccination contre le COVID-19, la plus grande dans l'histoire du Vietnam a atteint des chiffres au-delà du montant fixé, contribuant à protéger la santé et la vie de la population et aidant le pays à entrer dans une ère de "nouvelle normalité".

Les efforts du gouvernement vietnamien pour accélérer la vitesse de vaccination contre le COVID-19 ont contribué efficacement à l'adaptation et au contrôle sûrs et flexibles de l'épidémie.

Depuis la première injection de vaccin contre le COVID-19 administrée le 8 mars 2021, le Vietnam a administré plus de 180,88 millions pour les personnes de 18 ans et plus et 17,02 millions pour les ados de 12 à 17 ans.

D'ici la fin du premier trimestre 2022, on estime qu'environ 60 % des personnes âgées de 18 ans et plus vont recevoir la 3e dose, car environ 23,4 millions de personnes ont besoin de doses supplémentaires.

Da Nang déploie la vaccination à grande échelle. Photo: VNA

À ce jour, le pays a enregistré plus de 4,5 millions de cas de COVID-19. Parmi les cas confirmés, plus de 2,5 millions se sont complètement rétablis (63,8%) et 40.891 sont décédés.

Selon Rana Flowers, représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam, la vaccination combinée aux mesures de prévention des épidémies s'est avérée efficace pour réduire considérablement le nombre de décès ainsi que le nombre de cas graves.

La vaccination est toujours une priorité absolue

Selon le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long, le variant Omicron a eu tendance à augmenter rapidement l'infection ces derniers temps et est courante dans les localités, en particulier à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville.

Le vaccin actuel est toujours une mesure efficace pour réduire le risque de décès et d'hospitalisations. En raison du taux élevé de couverture vaccinale à l'échelle nationale, en particulier la prise en charge des personnes à haut risque, le taux de mortalité et d'infection à l'échelle nationale a considérablement diminué.

La campagne de vaccination à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Dans un avenir proche, le Vietnam mettra en œuvre un plan de vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et déploiera la quatrième dose de vaccin. Cependant, l'épidémie de COVID-19 continue d'évoluer de façon imprévisible. Le ministère de la Santé exhorte chaque Vietnamien à se joindre à la prévention et au contrôle du COVID-19 en participant à une vaccination complète contre le COVID-19 et en mettant en œuvre le message 5K.

Le Premier ministre a également demandé d'être vigilant, de suivre de près la situation pour avoir des solutions appropriées dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. Il a souligné la nécessité d'accélérer la vaccination.

Au premier trimestre, il faut achever la vaccination de la 3ème injection pour les personnes âgées de 18 ans et plus (sauf pour celles qui sont contre-indiquées) ; la 2ème injection pour les 12-17 ans en mars ; préparer des injections pour les enfants âgés de 5 à 11 ans ; étudier la 4ème injection et les enfants de moins de 5 ans, etc. -VNA