Les visiteurs au village de céramique de Bat Tràng du district de Gia Lâm à Hanoï. Photo : HNM/CVN

Hanoï (VNA) - Hanoï a une grande zone suburbaine avec des paysages uniques, des villages artisanaux et de nombreux vestiges célèbres. Par conséquent, la ville est déterminée à trouver des solutions pour réveiller ces potentiels.Hanoï compte 18 districts et chefs-lieux ayant chacun leur propres atouts à offrir aux visiteurs.Parlant du tourisme de la banlieue de Hanoï, Phùng Thi Hoài Huong, chef du Bureau de la culture et de l'information du district de Gia Lâm, explique que Gia Lâm a 320 sites culturels et historiques dont le temple de Phù Dông, qui est classé en tant que relique nationale spéciale. Outre les vestiges, le district perpétue également de nombreuses fêtes traditionnelles comme les festivals Giong et Chu Dông Tu...En ce qui concerne les valeurs culturelles et historiques, Hanoï a des destinations attrayantes telles que l'ancienne citadelle de Son Tây, le temple Va, l'ancien village de Duong Lâm (chef de lieu de Son Tây), le temple de Nguyên Trai (district de Thuong Tin), les anciens villages de Cu Dà et Uoc Lê (district de Thanh Oai).En outre, les zones de banlieue comptent également de nombreux villages d'artisanat traditionnels célèbres tels que la céramique de Bat Tràng (district de Gia Lâm), le bambou et le rotin de Phu Vinh (district de Chuong My), la broderie de Quât Dông (district de Thuong Tin), le village de la fabrication des figurines en pâte de riz ou tò he Xuân La, la mosaïque de perles de Chuôn Ngo (district de Phu Xuyên)...Évaluant le potentiel touristique de ces zones suburbaines, Phùng Quang Thang, président de l'Association des agences de voyages de Hanoï, fait savoir qu'avec les potentiels disponibles, le tourisme de Hanoï peut proposer des produits uniques et originaux.Pour sa part, le directeur adjoint du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, Bùi Duy Quang, partage : "Les habitants des centres-villes ont tendance à se déplacer vers les banlieues pour se détendre et s’évader de la ville. Par conséquent, le développement du tourisme associé aux zones rurales sera l'une des solutions pour relancer le tourisme".Nécessité d'une liaison étroite entre les sitesBien que considérés comme la "mine d'or" du tourisme de la capitale, les quartiers périurbains n'ont pas encore pleinement exploité leur potentiel. Par exemple, dans le district de My Duc, les touristes ne participent qu’au festival de la pagode Huong alors que cet endroit propose d'autres magnifiques paysages comme le lac Quan Son dit "Baie d'Ha Long sur terre" qui reste très peu visité.Dans le chef-lieu de Son Tây, les touristes viennent principalement pour visiter l'ancien village de Duong Lâm, sans aller voir la citadelle en latérite, la seule du pays.De même, dans le district de Gia Lâm, il existe de nombreux villages d'artisanat traditionnel tels que Bat Tràng (poterie) et Kiêu Ky (feuilles d'or et d'argent). Malheureusement, il y a un circuit uniquement à Bat Tràng.Expliquant la raison pour laquelle les zones en banlieue n'ont pas encore exploité la "mine d'or" du tourisme, le président du Comité populaire du district de Ba Vi, Dô Manh Hùng, analyse que Ba Vi et d'autres districts ont un très beau potentiel, mais leur développement touristique fait face à de nombreuses difficultés du fait qu'ils manquent des produits uniques, d'une coopération entre les localités et les voyagistes, et d'une connexion entre les sites.