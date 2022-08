Photo : VNA





Hanoï (VNA) - Le Comité de direction de l'information et de la sensibilisation de l'ASEAN a tenu le 4 août une réunion sur la promotion de l'ASEAN à l'occasion du 55e anniversaire de la fondation du bloc régional (8 août 1967 - 8 août 2022) ayant pour thème "55 ans de l'ASEAN, les pays membres qui grandissent ensemble".

Dans le discours d'ouverture, Trieu Minh Long, chef du Département de la coopération internationale, ministère de l'Information et de la Communication a précisé que le 8 août 1967, l'ASEAN avait vu le jour, marquant le processus de naissance et de développement d'une organisation régionale efficace et en forte croissance.

Au cours de ces 55 dernières années, l'ASEAN a obtenu d'excellents résultats, devenant une organisation jouant un rôle central dans la région. Le rôle central de l'ASEAN repose sur les réalisations de coopération obtenues dans le processus de naissance et de développement ; de la coopération avec des partenaires étrangers ainsi que sur le succès des cadres et mécanismes de coopération régionaux.

A propos du processus de l'édification de la Communauté économique de l'ASEAN : réalisations et orientation dans les temps à venir, orientation du développement du Vietnam, Pham Quynh Mai, directrice générale adjointe du Département de politiques commerciaux multilatéraux, ministère de l'Industrie et du Commerce a précisé que le 28 juillet 1995 était le premier jalon du Vietnam dans le processus d'intégration de l'ASEAN. C'est également la base pour que le Vietnam consolide et élargisse sa coopération avec de nombreux pays du monde.

La Communauté économique de l'ASEAN a été officiellement créée le 31 décembre 2015 avec les caractéristiques suivantes : Un marché unique et une base de production unifiée, avec la libre circulation des biens et des services, des investissements, des capitaux et de la main-d'œuvre qualifiée ; un espace économique hautement concurrentiel ; une région de développement économique équitable ; une région de l'ASEAN pleinement intégrée à l'économie mondiale.

Au cours de ces 27 dernières années, le Vietnam a activement participé à l'intégration économique de l'ASEAN. Le taux de détaxation du Vietnam en faveur des pays de l'ASEAN a atteint 98%. A travers l'ASEAN, le Vietnam dispose de conditions pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement avec d'autres partenaires importants par la signature et l'application des accords de libre-échange (ALE) entre l'ASEAN et ses partenaires. Parmi les 15 ALE que le Vietnam a signés, il y a 8 accords signés dans le cadre de la coopération de l'ASEAN.

Selon Mme Pham Quynh Mai, l'orientation de la coopération du Vietnam avec la région dans les temps à venir est de continuer à promouvoir la coopération économique de l'ASEAN, en particulier dans le changement de la restructuration économique, l'adaptation aux étapes de reprise de l'économie régionale après la pandémie de COVID-19 ; de continuer à travailler avec d'autres pays de l'ASEAN pour soutenir un système commercial multilatéral ouvert, fondé sur des règles, inclusif et mutuellement avantageux, en particulier en matière de commerce et d'investissement dans la région.

Présente à la réunion, Ha Thi Minh Duc, directrice générale adjointe du Département de la coopération internationale, ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a présenté la Communauté socioculturelle de l'ASEAN. L'un des contenus mentionnés est le projet sur l'élaboration et la mise en œuvre du plan de mise en œuvre des objectifs de la Communauté jusqu'en 2025.

L'objectif du projet est de promouvoir la mise en œuvre effective au niveau national des objectifs de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN d'ici 2025 afin d'atteindre les objectifs régionaux d'édification d'une communauté de l'ASEAN orientée vers les populations, centrée sur les populations et socialement responsable.

Lors de la réunion, les participants ont entendu la Stratégie de communication de l'ASEAN, l'expérience de mise en œuvre du Secrétariat de l'ASEAN, présentée Tan Ghee Tiong, chef du Département de la culture - information du Département des communautés socioculturelles, et le Secrétariat de l'ASEAN a présenté les réalisations de l'édification de la Communauté de l'ASEAN, l'orientation de la coopération de l'ASEAN dans la prochaine période et l'orientation de la participation du Vietnam. - VNA