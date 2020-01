Londres (VNA) – Le UK – ASEAN Business Council ( UKABC ) a organisé le 14 janvier à Londres une réunion sur la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020.Le UK-ASEAN Business Council est une organisation à but non lucratif fondée en 2011. Il a été créé par le gouvernement britannique afin de faciliter les relations commerciales et commerciales entre le Royaume-Uni et l'ASEAN.Lors de la réunion, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Tran Ngoc An, a affirmé que son pays, en tant que président de l’ASEAN en 2020, travaillerait étroitement avec les autres membres du bloc régional pour développer les intérêts et promouvoir la prospérité de la région.L’ambassadeur a également annoncé que le Vietnam avait commencé sa mandature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021.« Avec ces deux missions, le Vietnam promouvra les intérêts de l’ASEAN au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et servira de passerelle entre l’ASEAN et les Nations Unies pour réaliser les plans de l’ASEAN conformément aux objectifs des Nations Unies », a déclaré Tran Ngoc An.Le diplomate vietnamien a affirmé que les pays de l’ASEAN saluaient la bonne volonté du Royaume-Uni et ses efforts de développer les relations entre les deux parties dans le commerce, l’investissement, pour la paix, la sécurité et le développement.Lors de la réunion, les participants ont discuté des perspectives de l’ASEAN en 2020 et des priorités que le Royaume-Uni pourraient accorder aux relations avec l’ASEAN dans les temps à venir. -VNA