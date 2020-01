Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'exprime lors de cette réunion. Photo: VOV



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, permanent du sous-comité socio-économique, a présidé mardi une réunion de ce sous-comité pour recueillir les avis, opinions et idées des experts et scientifiques concernant les projets de trois documents du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Les délégués ont discuté des contenus scientifiques, sociaux et culturels dans le projet de rapport sur le bilan de la stratégie décennale de développement 2011-2020, le projet de stratégie sur le développement socio-économique 2021-2030, le projet de rapport sur l’évaluation des résultats de développement socio-économique 2016-2020 et les orientations pour 2021-2025.

Concernant le bien-être social, le professeur et docteur Dang Nguyen An, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a souligné que les réalisations économiques ne seraient pas durables si les problèmes sociaux n’étaient pas résolus de façon satisfaisante. Il a insisté sur la nécessité de nouveaux indicateurs pour le domaine socio-culturel.



Le professeur Ho Si Quy, ancien directeur de l'Institut d'informations sur les sciences sociales relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a rappelé les acquis socio-culturels du Vietnam au cours des dernières décennies, dont l’intégration internationale et la progression de l’indice de développement humain qui était supérieur à l'indice de développement économique.



Toutefois, la dégradation morale et le risque de perte de foi demeurent, a indiqué le professeur associé et docteur Luong Dinh Hai, directeur de l'Institut de recherche humaine (de l’Académie des sciences sociales du Vietnam).



"En matière de développement humain, les Vietnamiens sont parmi les plus petits du monde. Nous devons changer en accordant plus d’attention au développement physique, de la pensée et de l'esthétique, au lieu de se focaliser uniquement sur le développement intellectuel. Nous devons également promouvoir l'exemplarité dans les problèmes socio-culturels", a déclaré Luong Dinh Hai.

Soulignant la nécessité des politiques suivies et à long terme pour les questions ethniques, le vice-président de la Commission des affaires ethniques Le Son Hai a déclaré qu’il était important d’accorder une attention particulière à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles de chaque communauté, même dans la vie quotidienne.

Hoang Minh, directeur de l'Académie des sciences, des technologies et de l'innovation relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a affirmé que la stratégie de développement pour la période 2021-2030 devait identifier des secteurs scientifiques présentant des avantages dans la 4e révolution industrielle, des produits clés nationaux; promouvoir l'acquisition et l'application des technologies.



En conclusion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a chargé l'équipe de rédaction de recueillir les avis, opinions et idées lors de la réunion pour parachever les documents. -VNA