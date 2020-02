Réunion du Groupe de travail des hauts officiels de la défense de l’ASEAN, le 18 février à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN 2020 à Hanoï, une réunion du Groupe de travail des hauts officiels de la défense de l’ASEAN a eu lieu le soir du 18 février dans la capitale vietnamienne.



Cet événement (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group – ADSOM WG) a réuni des représentants des ministères de la Défense des pays membres de l’ASEAN et du Secrétariat du bloc régional.



Il avait pour objet de préparer et finaliser les documents et les contenus pour la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN prévue le 19 février, notamment une Déclaration thématique des ministres de la Défense des pays membres de l’ASEAN concernant leur coopération dans la réponse aux épidémies. Selon les participants, cette déclaration est nécessaire dans le contexte des évolutions complexes de l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le coronavirus COVID-19. -VNA