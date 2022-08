La 14e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a débuté le 9 août à Hanoï.

Selon le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, en 2,5 jours de travail, le Comité permanent a travaillé sur diverses questions, dont le plan d'investissements publics à moyen terme pour la période 2021-2025, le soutien financier aux salariés et aux employeurs impactés par le COVID-19.

Les séances “Question-Réponse” ont eu lieu le 10 août. Les ministres de la Sécurité publique, de la Culture, des Sports et du Tourisme ont répondu à des questions sur des problèmes relevant de leurs responsabilité, dont la garantie de la cybersécurité, la lutte contre les crimes de haute technologie, l’assistance aux entreprises et travailleurs du tourisme, la préservation et la valorisation des monuments historiques nationaux, etc./.