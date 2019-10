Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh (droite), et le ministre roumain de l'Environnement des affaires, du Commerce et de l'Entrepreneuriat, Ștefan Radu Oprea. Photo: VNA



Bucarest (VNA) - Le Comité mixte sur la coopération économique entre le Vietnam et la Roumanie a tenu sa 16ème réunion à Bucarest, en Roumanie, le 4 octobre, sous la co-présidence du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, et du ministre roumain de l'Environnement des affaires, du Commerce et de l'Entrepreneuriat, Ștefan Radu Oprea.

Il s'agissait de la première réunion du Comité au niveau ministériel.



La réunion a évalué les résultats de la coopération entre les deux pays, notamment dans l’économie et le commerce, après la 15e réunion de leur Comité mixte en juin 2016.



Selon les Douanes du Vietnam, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 218,3 millions de dollars l'année dernière (+6,08% sur un an) et 174,6 millions de dollars au cours des huit premiers mois de cette année (+21,2%).

Au 20 août, avec deux projets en activité au Vietnam, cumulant 1,2 million de dollars, la Roumanie était au 92e rang parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam. De son côté, le Vietnam avait un projet de 600.000 dollars en Roumanie.

Les deux parties ont souligné la nécessité de multiplier les activités de promotion du commerce afin de stimuler les exportations vietnamiennes de textile-habillements, de chaussures, de produits agricoles, aquatiques et électroniques, ainsi que les livraisons roumaines de produits carnés, de miel, de blé, de maïs et de vin.

Le ministre Ștefan Radu Oprea a accepté l'invitation de la partie vietnamienne de diriger une délégation d’entreprises roumaines au salon Vietnam Expo 2020 en tant qu'invité d'honneur.



Les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint pour rechercher et proposer des solutions en vue de développer les relations économiques et commerciales bilatérales.



La partie vietnamienne s'est engagée à soutenir les investissements roumains dans les domaines de l'exploitation pétrolière et gazière, du raffinage du pétrole et de la pétrochimie, de la construction navale, du transport d'électricité et de l'ingénierie mécanique, ainsi qu’à intensifier le partage d’expériences entre les décideurs économiques des deux pays, notamment en matière de restructuration économique, de réforme administrative et des finances publiques, de restructuration d’entreprises.

Les ministres Tran Tuan Anh et Ștefan Radu Oprea ont signé le procès-verbal de la 16e réunion du Comité mixte, avant d’assister à la signature d’un programme de coopération entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère roumain de la Recherche et de l'Innovation.



Dans la matinée du même jour, les deux ministres ont assisté à un forum d’affaires Vietnam-Roumanie et à la signature de deux accords de coopération, l’un entre le Département vietnamien de promotion du commerce et la Chambre de commerce et d'industrie de Roumanie, l’autre entre le groupe de construction Hoa Binh et BTD Construction & Ambient Romania. -VNA