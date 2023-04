Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - La troisième réunion du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Uruguay s'est tenue en ligne.



Elle a été coprésidée par le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, et le vice-ministre uruguayen des Affaires étrangères, Nicolás Albertoni.



Les deux parties ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir leur coopération dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, de diversifier les produits de l’import-export et d'intensifier les activités de promotion du commerce.



Pour la coopération agricole, les deux parties ont salué l'établissement de contacts directs pour continuer à discuter des questions techniques dans le processus d'octroi de licences pour l’accès des produits agricoles potentiels de l’une au marché de l'autre.



Les deux vice-ministres ont enfin convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour s’orienter vers le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre leurs pays.



En 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Uruguay se sont élevés à 190,5 millions de dollars, soit un bond de 106,5% par rapport à 2021. Les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 102,9 millions de dollars ( 76,7%), les importations vietnamiennes, 87,6 millions de dollars ( 157,2%).-VNA