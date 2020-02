Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 37e réunion de l'équipe spéciale de haut niveau sur l'intégration économique de l'ASEAN (High Level Task Force on Economic Integration - HLTF-EI) a eu lieu les 12 et 13 février à Hanoï.

Cet événement a réuni des officiels de niveau de vice-ministre de l’Economie des pays membres de l'ASEAN et d’un secrétaire général adjoint de l'ASEAN.

Les participants ont proposé des recommandations importantes et stratégiques sur la vision et les activités de coopération pour l'intégration économique interne et externe de l’ASEAN.

Lors de la réunion, les contributions du Vietnam, en particulier ses idées liées aux priorités du pilier économique de l'ASEAN en 2020, ont été appréciées. Les participants les ont qualifiées de bases pour promouvoir la coopération intégrale entre les pays membres de l'ASEAN dans le domaine de l'économie.

En outre, les pays ont examiné une proposition du Vietnam sur une nouvelle approche des négociations d’accords de libre-échange (ALE) de l'ASEAN, notamment l'accord de Partenariat économique intégral régional (RCEP), dans le contexte de l’émergence du protectionnisme dans certains endroits.

Les recommandations sur la future stratégie de coopération de l'ASEAN avancées lors de cette réunion seront soumises à la 26e conférence restreinte des ministres de l’Economie de l'ASEAN, prévue en mars 2020 à Da Nang. Les résultats définitifs seront soumis aux dirigeants de l'ASEAN en avril 2020. –VNA