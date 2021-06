Photo : VNA



Hanoï (VNA) 30 juin - Le Comité du Parti des organes du ressort central a tenu le 30 juin une réunion pour étudier et mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès du Parti des organes du ressort central pour la période 2020-2025, le Plan d'action pour la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.La réunion a aussi étudié le contenu de l’article du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong sur « Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam ».La réunion s'est tenue en ligne avec la participation de près de 6.000 membres du Parti de 252 endroits.Lors de la réunion, les participants ont écouté présenter les contenus comme la Résolution du 13e Congrès du Comité du Parti des organes du ressort central pour la période 2020-2025 ; le Plan d'action pour la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti ; l’édification du Parti ; la lutte contre la corruption, les phénomènes négatifs, la dégradation de l’idéologie politique…A propos de l’article du leader du Parti, le professeur associé et docteur Dang Quang Dinh de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh a estimé que l'article montrait la détermination de tout le Parti et de tout le peuple ainsi que leur bon choix de la voie de développement de la révolution vietnamienne. -VNA