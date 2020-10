Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 28 octobre à Hanoï une réunion de la Permanente du gouvernement sur la Stratégie de développement du transport ferroviaire du Vietnam à l'horizon de 2020, de Vision de 2050.

Au début de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a parlé du typhon Molave ayant balayé des provinces du Centre mercredi, estimant que grâce aux préparatifs sérieux, les dégâts avaient considérablement réduits. Cependant, il a demandé de ne pas être subjectif avec les pluies et crues qui le suivent, de redoubler les efforts pour protéger la vie et les biens des populations, notamment celles qui ont récemment subi de très graves inondations.



A propos le contenu principal de la réunion, Nguyen Xuan Phuc a clairement précisé qu’en réalisant la Conclusion 27 du Bureau Politique sur la Stratégie pour le développement du transport ferroviaire vietnamien à l'horizon 2020, de Vision de 2050, à ce jour, le système ferroviaire vietnamien change considérablement. Certaines lignes urbaines à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï sont sur le point d'entrer en service. Le système ferroviaire Nord-Sud a été maintenu et rénové, répondant à la demande de transport du pays.

Cependant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé que le système ferroviaire vietnamien était généralement désuet et devrait être réhabité ou nouvellement construit. Par conséquent, le système ferroviaire existant doit être modernisé. Il a aussi abordé le développement du système ferroviaire reliant les Hauts Plateaux du Centre au Centre et à Ho Chi Minh-Ville, et reliant Ho Chi Minh-Ville à la région du Sud-Ouest.



Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de développer le réseau ferroviaire national, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, grâce à une longue durée du pays de plus de 3.000 km. Il a aussi souligné le choix de la bonne technologie pour développer le système ferroviaire vietnamien et doit avoir une nouvelle réflexion à ce sujet.

Concernant les ressources d'investissement, le Premier ministre a salué le modèle de partenariat public-privé, tout en demandant de perfectionner les institutions sur celui-ci. Il a demandé l’examen de la connexion de la ligne ferroviaire du pays avec celui de l’étranger pour élargir l'espace de développement.



Enfin, il a chargé le ministère des Transports la mission d'achever la stratégie et la planification du développement de la ligne ferroviaire du Vietnam à l'horizon 2030, de Vision de 2050. Le grand esprit est de réformer fortement le réseau ferroviaire, en particulier la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. Le ministère doit proposer des mécanismes, des politiques et des solutions pour développer le système ferroviaire au Vietnam. - VNA