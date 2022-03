Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Commission de contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 12e réunion du 2 au 4 mars à Hanoï, sous la présidence de son chef, Tran Cam Tu, également membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti.



Lors de la réunion, la Commission a examiné et conclu des contenus liés à des signes de violations pour la permanence du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour le mandat 2015-2020; la permanence du Comité du Parti de l’Académie de médecine militaire des mandats 2015-2020 et 2020-2025; la permanence du Comité du Parti des Gardes-frontières de la province de Kien Giang des mandats 2015-2020 et 2020-2025.



La Commission de contrôle a conclu que la permanence du Comité provincial du Parti de Binh Thuan avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail, relâché la direction, fait preuve de manque de responsabilité, de contrôle et de supervision, de sorte que le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial, le Comité populaire provincial et plusieurs organisations et particuliers avaient violé les règles du Parti et les lois de l’Etat dans la gestion et l’utilisation des terres et la mise en oeuvre de certains projets, que certains cadres, membres du Parti, y compris de principaux dirigeants de la province, avaient été poursuivis et mis en détention provisoire.



La permanence du Comité du Parti de l’Académie de médecine militaire avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail, relâché la direction, fait preuve de manque de responsabilité, de contrôle et de supervision, de sorte que certains cadres, dirigeants de l’Académie avaient gravement violé les règles du Parti, les lois de l'État, les règles de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense nationale dans le processus de proposition et d'organisation de la mise en œuvre des tâches scientifiques et technologiques au niveau national de recherche et de fabrication de kits biologiques pour tester le COVID-19 au service de la réponse à l’épidémie et l'achat de matériel et de kits de test auprès de la société par actions de technologies Viet A.



La permanence du Comité du Parti des Gardes-frontières de la province de Kien Giang avait violé les principes du Parti et les règles de travail, relâché la direction, fait preuve de manque de responsabilité, de contrôle et de supervision, de sorte que le commandement des Gardes-frontières de la province et plusieurs cadres, membres du Parti, y compris de principaux dirigeants et chefs d’unités subordonnées, s’étaient dégradés dans leur politique, moral, mode de vie, avaient violé les règles du Parti, les lois de l’Etat et les règles de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense dans le travail sur le personnel, dans la gestion et l’utilisation des finances, des actifs, des terrains de défense, des investissements dans la construction, dans la prévention et la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs.



Les violations susmentionnées avaient causé des conséquences très graves, entraînant de grandes pertes d'argent et de biens de l'État, provoquant de la frustration dans la société, portant atteinte à la réputation d'organisations du Parti, au point qu'elles doivent être sanctionnées.



Lors de la réunion, la Commission a également pris des décisions sur l’application de sanctions disciplinaires à certains cadres, membres du Parti. Elle a en outre étudié et traité des plaintes concernant des sanctions disciplinaires et pris des décisions sur d’autres sujets importantes. -VNA