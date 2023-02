Cérémonie d’ouverture du premier jour de cotation de l’année 2023 du Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville, le 31 janvier dans la mégapole du Sud. Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - Après une année 2022 qui s’est conclue par la plus mauvaise performance des places boursières mondiales depuis la crise financière de 2008, la majorité des investisseurs misent cette année sur un rebond des actions. La Bourse vietnamienne est aussi dans le courant.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a fait part de sa confiance dans la reprise du marché bousier lors de la cérémonie d’ouverture du premier jour de cotation de l’année 2023, le 3 janvier à Hanoï. Il a déclaré que cette année, le marché devrait connaître un rebond et un développement tant en quantité qu’en qualité, s’affirmant comme un canal efficace de mobilisation de capitaux pour l’économie et un outil de gestion macroéconomique utile pour le gouvernement.

Selon lui, malgré de nombreuses fluctuations sur le marché mondial l’année dernière, le marché national est resté stable, sûr et fluide, avec une hausse du nombre d’investisseurs nationaux et étrangers, et un montant des capitaux mobilisés élevé. La plupart des actions des sociétés cotées en bourse sont restées stables. Le vice-ministre Nguyên Duc Chi a demandé au secteur boursier de se focaliser sur le perfectionnement des mécanismes, institutions et politiques pour amender la Loi sur les valeurs mobilières et les documents connexes.

Le secteur doit assurer la sécurité et la stabilité du système de transactions, mettre en service de nouvelles technologies de l’information, faciliter le déploiement de nouveaux produits et services et créer des conditions favorables pour les investisseurs, a souligné M. Chi. Il a mis l’accent sur la nécessité de prendre des mesures pour lever les difficultés et accélérer l’actionnarisation, le désinvestissement des entre-prises publiques et la cotation en Bourse. Il a également exhorté de renforcer la supervision, d’améliorer l’efficacité de la gestion et de la supervision du marché boursier et de traiter strictement les violations en vue de protéger les droits des investisseurs et d’assurer un fonctionnement sain du marché.

La bourse de Hô Chi Minh-ville a organisé ce mardi la cérémonie du gong, marquant l’inauguration de sa première séance de l’année du Chat 2023. Cette année, elle recourt au numérique afin d’optimiser le contrôle et améliorer la transparence des transactions. "Notre commission s’appliquera à perfectionner la législation liée à la restructuration du marché boursier. L’objectif est de veiller sur la qualité des sociétés cotées, de mieux contrôler le marché et de pénaliser les infractions", a déclaré Vu Thi Chân Phuong, présidente de la Commission boursière d’État

2022 a été une année difficile pour la bourse internationale et vietnamienne. Le VN-Index a connu une forte baisse. Lors de la dernière séance de 2022, il s’affichait à 1.007 points, soit une chute de 33% par rapport à la veille.

Pour assainir le marché boursier

Les récentes mesures du gouvernement pour assainir le marché boursier national ont été un sujet d’intérêt dans la presse internationale ces derniers jours. Ces mesures visent à faire passer le marché boursier national de la classification “marché frontière” à celle de “marché émergent” en 2025.

“Le Vietnam est comme un boxeur poids moyen mais qui reste en compétition dans le groupe des poids légers”, a affirmé un représentant de la Banque mondiale lorsqu’il a parlé de la tailledu marché des capitaux du Vietnam.

Nikkei Asia a commenté : “Lors d’une récente réunion du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de mettre en œuvre des mesures plus strictes pour lutter contre la corruption dans le secteur de l’immobilier et sur le marché bour-sier. Cela montre la détermination du Parti et de son chef, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, ainsi que du gouvernement de sanctionner les violations des entreprises causant des impacts négatifs sur le marché financier national”.

Pour Tsuyoshi Imai, directeur général de Japan Securities Company, la détermination du gouvernement dans la sanction des entrepreneurs fautifs a considérablement accru la confiance de la communauté internationale. Il s’agit d’une action nécessaire pour rendre le marché vietnamien plus transparent, et essentiel pour que le Vietnam soit reconnu comme marché émergent par Morgan Stanley Capital International (MSCI). ”Je dois dire qu’à long terme, ce sont des actions très positives. Et comme vous le savez, des organisations comme nous n’évaluons que le long terme, pas le court terme“, a-t-il déclaré.

”En tant qu’investisseurs de Singapour, nous nous félicitons vivement des récentes mesures décisives prises par le gouvernement vietnamien pour assainir le marché. C’est un signal positif qui conforte notre décision d’investir au Vietnam“, a affirmé Gabriel Lim, responsable chez la société Acronis. Et de poursuivre : ”À Singapour, l’environnement de l’investissement et d’affaires est transparent et clair. Lorsque nous investissons au Vietnam, en tant qu’entreprise technologique avec environ 2.000 salariés, un environnement d’investissement sain et stable est très important, car sinon il nous est très difficile de survivre et de rivaliser avec des entreprises qui ont des relations personnelles spéciales. Assainir le marché contribue ainsi à accroître et consolider la confiance des investisseurs“.

Cinq tâches clés pour 2023

Afin d’achever les objectifs de développement socio-économique en 2023 approuvés par le Parti, le gouvernement et l’Assemblée nationale, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a souligné cinq tâches clés.

Premièrement, se concentrer sur le perfectionnement des institutions, mécanismes et politiques et amender la Loi sur les valeurs mobilières ; continuer à développer le marché boursier en termes d’échelle et dans le même temps poursuivre l’amélioration de la qualité du marché, de la capacité financière et de la compétitivité des acteurs du marché, en se concentrant sur l’innovation et en développant les systèmes de technologies de l’information au service de la gestion et de la surveillance du marché.

Deuxièmement, sur la base des orientations du secteur financier, il faut choisir la meilleure stratégie de développement du marché des valeurs mobilières jusqu’en 2030. Une fois cette stratégie mise en place, il faudra élaborer un plan spécifique, pour 2023 et pour les années suivantes.

Troisièmement, assurer la sécurité et la stabilité du système de transactions, mettre en service le nouveau système informatique pour assurer la synchronisation des transactions et des paiements, faciliter le déploiement de nouveaux produits et créer des conditions favorables pour le public investisseur.

Quatrièmement, organiser la mise en œuvre des solutions pour lever les difficultés, favoriser l’actionnariat et le désinvestissement des entre-prises publiques, s’associer à l’introduction en bourse pour augmenter le nombre et la qualité des offres destinées aux clients boursiers.

Cinquièmement, renforcer la supervision, améliorer l’efficacité de la gestion et de la supervision du marché boursier et punir strictement les violations, assurer la réglementation pour protéger les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement des entreprises.

Dans le contexte de fluctuations du marché mondial, le ministère des Finances a chargé le Comité de la bourse de l’État d’améliorer le cadre juridique et d’élaborer une stratégie de développement du marché pour 2030. Le gouvernement a demandé au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque d’État de charger les agences et unités compétentes de surveiller de près l’évolution des marchés financiers et monétaires et boursiers nationaux et étrangers afin de mettre activement en œuvre les mesures de gouvernance appropriées.-CVN/VNA